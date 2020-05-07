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Пандемия коронавируса нового типа

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.

"Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой", - говорится сообщении пресс-службы СЭП.

Авторы памятки также составили перечень документов, необходимых при выходе на улицу, дали рекомендации, как правильно вести себя в конфликтной ситуации с представителями полиции или Росгвардии, а также объяснили, как обезопасить себя и близких от мошенников.

"При режиме повышенной готовности гражданин РФ обязан носить с собой документ, подтверждающий личность, и предъявлять его по требованию уполномоченных должностных лиц. Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением. У сотрудников полиции имеется право принудительной доставки гражданина в территориальное отделение полиции для выяснения личности", - говорится в рекомендациях СЭП.

Кроме того, там напомнили гражданам, что до настоящего времени ни один нормативно-правовой акт, касающийся введения режима повышенной готовности и затрагивающий конституционные права граждан и организаций, не признан судом незаконным. Так, законных оснований для несоблюдения режима повышенной готовности в различных субъектах РФ не имеется.

"Ссылки некоторых правовых блогеров, так называемых коронавирусных диссидентов, на антиконституционность принятых мер, не выдерживают критики", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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