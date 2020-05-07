Посольство РФ помогает застрявшим в Аргентине россиянам теплой одеждой в преддверии зимы

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая. /ТАСС/. Посольство России в Аргентине вместе с проживающими в республике соотечественниками помогает россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии, теплой одеждой в преддверии наступающей в Южном полушарии зимы. Об этом сообщил в четверг посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Приближается зимний сезон. Мы, чем можем, совместно с соотечественниками помогаем: собираем теплые вещи, точечно отвозим нашим туристам", - сказал он журналистам.

Он отметил, что, помимо похолодания, к которому многие прибывшие в Аргентину туристы не были готовы, остро стоит проблема отсутствия распространенных в России лекарств. "Здесь есть люди с хроническими заболеваниями, причем серьезными, включая онкологию. Поэтому продолжительное пребывание здесь без возможности принимать привычные лекарства - это тоже большая проблема", - пояснил дипломат.

В то же время он подчеркнул, что работающий в посольстве врач постоянно находится на связи с россиянами. "Пока никто не заболел [заболеванием, вызванным коронавирусом]. Это еще один аргумент в пользу организации вывозного рейса, как я считаю. Если вывозить сейчас, мы можем быть почти уверены, что среди них нет заразившихся", - добавил он.

По словам Феоктистова, у посольства в данный момент нет какой-либо информации о возможном вывозном рейсе. Согласно последним данным, в Аргентине находятся около 170 россиян, которые обратились за помощью с возвращением на родину.

Власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом 3 марта. На сегодняшний день в республике выявлено более 5,2 тыс. случаев инфицирования, всего в стране умерли 273 человека. В середине марта Аргентина прекратила внутреннее и международное пассажирское авиасообщение. С 20 марта в стране действует общий карантин.