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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Вывозной рейс из Токио доставил в Петербург 85 граждан России и двух иностранцев

Самолет совершил промежуточную посадку во Владивостоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Японии доставил в Санкт-Петербург 87 человек, в том числе двух иностранных граждан, которые не смогли ранее вылететь в Россию из-за пандемии коронавируса и закрытия границ. Как сообщается на онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет совершил посадку.

Ранее рейс, вылетевший из Токио, совершил промежуточную посадку во Владивостоке, где высадил часть пассажиров - жителей Дальневосточного федерального округа. Как сообщили журналистам в пресс-службе Смольного, в Петербурге с него высадятся еще 85 граждан РФ и двое иностранцев, которые являются супругами россиянок.

"В Пулково самолет в соответствии с заведенным порядком,встречает большая команда специалистов. Медики проведут осмотр прибывших и возьмут анализы на коронавирус. Сотрудники Роспотребнадзора замерят у пассажиров температуру тепловизорами и оформят необходимые документы", - говорится в сообщении пресс-службы.

После этого всем прибывшим выдадут предписание об обязательном 14-дневном карантине и развезут по домам на специальном автобусе для его прохождения.

После высадки пассажиров в Петербурге самолет перевезет оставшихся людей в Москву.

Теги
ЯпонияРоссияСанкт-ПетербургСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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