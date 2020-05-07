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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умер еще 51 человек с коронавирусом

Число умерших пациентов в столице достигло 956
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Еще 51 пациент с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умер в Москве, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Всего в столице умерли 956 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция. 

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"В Москве скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Там напомнили, что при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - добавили в штабе. 

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