В Москве умер еще 51 человек с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Еще 51 пациент с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умер в Москве, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Всего в столице умерли 956 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
"В Москве скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Там напомнили, что при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - добавили в штабе.