Пенс заявил, что они с Трампом будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут ежедневно проходить тестирование на выявление нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг Пенс, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Его цитирует агентство Reuters .

При этом Трамп сообщил, что почти не общался с сотрудником Белого дома, у которого было обнаружено заболевание, вызываемое коронавирусом. "У меня практически не было контактов с этим человеком", - цитирует президента пресс-пул Белого дома. Глава государства указал, что все сотрудники Белого дома будут ежедневно проходить тестирование на заболевание. Он добавил, что прошел соответствующее обследование в среду и четверг, результаты были отрицательными.