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Пандемия коронавируса нового типа
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Пенс заявил, что они с Трампом будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус

Ежедневно проходить тестирование на заболевание будут все сотрудники Белого дома, уточнил президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут ежедневно проходить тестирование на выявление нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг Пенс, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Его цитирует агентство Reuters.

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При этом Трамп сообщил, что почти не общался с сотрудником Белого дома, у которого было обнаружено заболевание, вызываемое коронавирусом. "У меня практически не было контактов с этим человеком", - цитирует президента пресс-пул Белого дома. Глава государства указал, что все сотрудники Белого дома будут ежедневно проходить тестирование на заболевание. Он добавил, что прошел соответствующее обследование в среду и четверг, результаты были отрицательными.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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