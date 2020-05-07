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75-летие Победы

На Кубани открыли подводный мемориал летчикам, погибшим в годы войны

На обломках штурмовика Ил-2 установили мемориальную табличку

КРАСНОДАР, 7 мая. /ТАСС/. Мемориальную табличку, рассказывающую о судьбе экипажа штурмовика Ил-2, сбитого над Черным морем неподалеку от Новороссийска во времена Великой Отечественной войны и обнаруженого в начале 2020 года, установили на обломки самолета водолазы Русского географического общества в честь годовщины дня Победы. Туристы, увлекающиеся дайвингом, смогут посещать объект и ознакомиться с историей экипажа штурмовика, сообщил ТАСС в четверг председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

"Русское географическое общество провело специальную подводную мемориальную акцию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. На найденном в этом году самолете Ил-2 нашими коллегами, центром морских исследований Новороссийского местного отделения Краснодарского регионального отделения РГО была установлена мемориальная табличка", - сказал Чайка, уточнив, что установка мемориальных табличек на обломки обнаруженных под водой самолетов - редкое для России событие, так как традиционно такие таблички устанавливаются на затопленные корабли и подводные лодки.

Кроме того, Чайка рассказал, что на табличке указаны все сведения об этом самолете: имя пилота, имя стрелка, техническая информация о самолете, наименование завода-изготовителя, изложена краткая история последнего боя штурмовика.

"Было принято решение этот самолет на поверхность не поднимать, он будет постоянно находиться под водой и люди, совершающие подводные погружения в этом районе, смогут узнать о судьбе самолета и членов экипажа", - добавил собеседник агентства.

Теги
РоссияКраснодарский край75-летие Победы
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