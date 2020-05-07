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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп: коронавирус мог покинуть лабораторию Уханя из-за некомпетентности персонала

Президент США предположил, что "кто-то глупый"

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. Такое предположение высказал в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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Его вновь попросили прокомментировать утверждение о том, что коронавирус распространился из Уханьского института вирусологии. "Что-то произошло. Наверное, это была некомпетентность. Кто-то глупый", - ответил глава государства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в минувшее воскресенье заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

В четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что рассуждения Помпео о происхождении нового коронавируса и его постоянные упреки в адрес Пекина вызывают у китайской стороны крайне негативную оценку и недоумение по поводу того, почему Соединенные Штаты не смогли вовремя принять меры и взять эпидемиологическую ситуацию под жесткий контроль.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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