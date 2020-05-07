Столтенберг заявил, что НАТО готовится к второй волне пандемии коронавируса

ПРАГА, 7 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в четверг в интервью Чешскому телевидению, что альянс готовится к возможной второй волне пандемии коронавируса.

"Эксперты нам говорят, что мы должны быть готовы к второй волне коронавируса, - отметил он. - Поэтому мы (НАТО - прим. ТАСС) разрабатываем сейчас план, чтобы Североатлантический альянс смог бы предоставить [государствам-членам и странам-партнерам] больший [объем] поддержки и помощи".

Касаясь ситуации с демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, Столтенберг поддержал аргументы чешской стороны, сводящиеся к обоснованности действия муниципальных властей района Прага-6, принявших решение о перемещение монумента с общественной территории. Генсек НАТО выразил поддержку пражским политикам, связанным с этим актом.

Российско-чешские отношения обострились после демонтажа 3 апреля властями района Прага-6 памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, против чего выступала чешская общественность и президент страны Милош Земан. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу". Чешская же сторона считает, что никаких обязательств не нарушала.