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75-летие Победы

Поисковики запустят акцию по поиску родственников найденных солдат

За годы работы ими установлены тысячи имен погибших и пропавших без вести солдат Красной армии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Поисковое движение России" в пятницу запускает акцию "Вернулись с фронта", в рамках которой поисковики попробуют найти родственников солдат, числившихся пропавшими без вести, но имена которых в итоге удалось установить, сообщает пресс-служба движения.

"За годы работы российскими поисковиками установлены тысячи имен погибших и пропавших без вести солдат Красной армии. Но, к сожалению, не всегда удается найти родственников найденного солдата. "Поисковое движение России" опубликует на сайте rf-poisk.ru список имен этих солдат в надежде, что родственники откликнутся, а молодые активисты движения запишут видеоролики, в которых прочитают имена этих солдат, расскажут об их судьбах", - говорится в сообщении.

База данных содержит информацию о том, благодаря какой находке или какому архивному документу удалось установить имя солдата, полные установленные данные воина, место его захоронения, а также информацию о том, где и когда была сделана находка, название отряда, поднявшего бойца, место хранения вещи, которая помогла установить его имя.

"Поисковики, как никто другой, знают, что война и время беспощадны и, может, уже не осталось никого, кто 9 мая произнесет имя найденного нами солдата, расскажет о нем. И только мы сможем сказать: Иван Иванович Иванов, ты был рядовым, ушел на войну с алтайской деревни и погиб за мой родной Сталинград. Спасибо тебе, мы тебя помним!". Только мы, поисковики, можем рассказать о судьбах, произнести имена солдат, которые "Вернулись с фронта", но которых некому встретить дома. Но это будет не только наша дань уважения и памяти, но и возможность привлечь внимание и еще раз попробовать отыскать родных", - подчеркнула руководитель "Поискового движения России", сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева.

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" было создано в апреле 2013 года. Оно объединяет более 42 тыс. поисковиков в составе 1 428 поисковых отрядов, региональные отделения движения открыты в 82 субъектах РФ. В 2019 году участники поисковых организаций провели 2 060 экспедиций в 37 регионах России, где шли боевые действия, ими были подняты останки более 19 тыс. павших защитников Отечества, установлены порядка 1 200 имен героев. Всего за семь лет поисковиками захоронено порядка 150 тыс. советских солдат, установлено более 8 тыс. имен.

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Россия75-летие Победы
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