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Павел Дуров полагает, что США миновали свой пик развития как центра информтехнологий

По словам предпринимателя, американский рынок интернета перегрет и зарегулирован, а самые крупные истории успеха в соцмедиа возникают за пределами Кремниевой долины
Павел Дуров Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images
Описание
Павел Дуров
© Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. США потеряли привлекательность в качестве мирового центра развития информационных технологий - крупные проекты в этой сфере успешно реализуются в других странах, а американский рынок в целом отличается дороговизной разработки, перегрет и зарегулирован. Такое мнение высказал создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, комментируя фильм Юрия Дудя о предпринимателях-эмигрантах в Кремниевой долине, испытывающих оптимизм по поводу открывающихся перед ними перспектив.

"Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя "маленькую Россию", - написал Дуров.

По его словам, знаменитая Кремниевая долина - место завышенных цен на ведение высокотехнологического бизнеса. "Сами предприниматели-эмигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей. В итоге эмигранты предпочитают сотрудничать с программистами и дизайнерами из Восточной Европы, но и это нередко дается им с трудом в силу 10-часовой разницы во времени. В этом смысле намного проще руководить разработкой из часового пояса, близкому к Восточной Европе или Индии", - подчеркнул Дуров.

Как отметил предприниматель, американский рынок интернета перегрет и зарегулирован, и если раньше все крупные проекты стартовали здесь, то теперь самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины. "В качестве примера можно привести TikTok с 800 млн пользователей, или Telegram с 400 млн активных пользователей. На прошлой неделе индийский образовательный стартап Byju достиг капитализации в $10 млрд. Это закономерно: сегодня Индия, а не США, представляет собой самый крупный открытый интернет-рынок", - добавил он.

Дуров также отметил и другие недостатки жизни в Америке: жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах, неэффективная и дорогая система здравоохранения, низкое качество среднего образования, ограниченность культурной жизни, высокие налоги.

"Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня - сродни покупке актива на пике стоимости", - заключил Дуров.

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