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75-летие Победы

МЧС ежегодно обезвреживает 40 тыс. боеприпасов в местах боев Великой Отечественной войны

Как сообщили в ведомстве, чаще всего их находят в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России ежегодно в местах сражений времен Великой Отечественной войны обезвреживают около 40 тыс. боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на запрос агентства.

"Ежегодно пиротехническими подразделениями МЧС России обезвреживается и уничтожается около 40 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В основном они представляют собой авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, гранаты и мины", - уточнили в МЧС.

Чаще всего их находят в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах. Только с начала 2020 года в Крыму и Севастополе сотрудники МЧС обезвредили свыше 800 взрывоопасных предметов, в том числе более 270 авиабомб.

Кроме того, пиротехнические подразделения спасательных воинских формирований МЧС России обследуют и обезвреживают в полевых условиях боеприпасы времен войны на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов столицы, Тверской и Калининградской областей.

Теги
Россия75-летие Победы
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