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Генконструктора Микрина похоронят 8 мая на Федеральном военном мемориальном кладбище

Как сообщили в РКК "Энергия", в связи с пандемией коронавируса церемония прощания пройдет в закрытом формате
Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Академик РАН, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин будет похоронен в пятницу в Подмосковье на Федеральном военном мемориальном кладбище, сообщается на сайте корпорации.

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"Евгений Анатольевич Микрин будет похоронен 8 мая 2020 года на Федеральном военном мемориальном кладбище в г. Мытищи Московской области. Ритуал состоится в 11:00", - говорится в сообщении.

В корпорации добавили, что в связи с пандемией коронавируса церемония прощания будет проведена в закрытом формате. "Траурный митинг, посвященный памяти Евгения Анатольевича Микрина, будет организован после объявления о снятии карантинных мер. О времени и месте траурного митинга будет объявлено дополнительно", - отметили в РКК "Энергия".

Евгений Микрин умер утром 5 мая. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией. Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типаМикрин, Евгений Анатольевич
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