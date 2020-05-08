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Пандемия коронавируса нового типа

Bloomberg: Disney частично восстановит работу парка развлечений во Флориде

Планируется, что это произойдет с 20 мая

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Американская компания The Walt Disney Company с 20 мая частично восстановит работу парка развлечений Disney World Resort в штате Флорида. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

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По его данным, на территории парка развлечений начнут работу предприятия, руководство которыми осуществляют сторонние предприниматели. К их числу относятся некоторые магазины и рестораны. При этом они смогут функционировать только при условии соблюдения повышенных мер дезинфекции помещения и ограниченной загруженности.

Агентство подчеркивает, что власти Флориды на текущей неделе приступили е первому из трех этапов отмены санитарных ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. Парк Disney World Resort сможет полностью восстановить работу лишь на втором этапе этого процесса, сроки которого пока не намечены.

В среду The Walt Disney Company сообщила о том, что чистая прибыль компании упала во втором квартале финансового года на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Это обусловлено в первую очередь негативным влиянием пандемии, из-за которой компания вынуждена была временно приостановить работу всех принадлежащих ей парков развлечений, а также заморозить съемки новых фильмов и сериалов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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