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Пандемия коронавируса нового типа

В Приморье у сотрудника авиационного завода "Прогресс" подтвердили коронавирус

Он почувствовал недомогание во время майских праздников

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Один из сотрудников авиационного завода "Прогресс" в Приморском крае оказался заражен новой коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

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"Сотрудник завода "Прогресс" в Арсеньеве заразился коронавирусом. Во время первомайских праздников один из сотрудников, находясь дома, почувствовал недомогание, поднялась температура. Он обратился в приемный покой, где при госпитализации он сдал тест на коронавирус. 7 мая пришел положительный результат", - говорится в распространенном сообщении.

Специалисты установили круг контактировавших с заразившимся, все они также сдают тесты. Проводится санитарная обработка помещений.

Сотрудники арсеньевской авиационной компании "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России"), находившиеся в режиме самоизоляции с 30 марта, вышли на работу 13 апреля. По словам председателя профсоюзной организации "Прогресса" Андрея Никулина, в дополнение к многоразовым маскам работники получают также одноразовые изделия защиты и санитайзеры.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина - одно из старейших авиастроительных предприятий Приморья. Завод специализируется на выпуске вертолетов, в частности ударного Ка-52 и многоцелевого Ка-62.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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