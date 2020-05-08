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Пандемия коронавируса нового типа

Китай за минувшие сутки зафиксировал один случай заражения коронавирусом

Как сообщили местные власти, 36 человек выписаны из медучреждений

ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали один случай заражения коронавирусом. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ни один человек не умер, 36 выписаны из медучреждений.

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Новый случай выявлен в северо-восточной провинции Цзилинь. По данным властей региона, это 45-летняя женщина. Она работает прачкой в Управлении общественной безопасности городского уезда Шулань.

Еще три человека подозреваются в заражении коронавирусом - все они недавно прибыли из-за рубежа и находятся в Шанхае.

Общее число ввозных случаев заражения коронавирусом в Китае за сутки не изменилось - это 1 680 человек. Из них 219 по-прежнему проходят лечение (состояние пяти оценивается как тяжелое), 1461 выписаны из медучреждений. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Как говорится в заявлении комитета, по данным на полночь 8 мая (19:00 мск 7 мая), общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 886, выздоровели 77 993 человек, умерли 4 633. Еще 260 человек находятся в больницах, состояние 18 из них оценивается как тяжелое.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. Если у человека с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились характерные признаки (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлены 16 человек с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 854 таких пациента, из них 71 прибыл из-за рубежа. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала эпидемии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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