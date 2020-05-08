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Пандемия коронавируса нового типа

Карантин привел к улучшению экологической ситуации в Юго-Восточной Азии

Исследователи сообщают, что в период с середины марта по начало мая уровень оксида азота в Джакарте, Куала-Лумпуре, Маниле, Сингапуре значительно снизился

СИНГАПУР, 8 мая. /ТАСС/. Карантин и другие ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, привели к значительному улучшению экологической ситуации в мегаполисах Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе неправительственной организации "Центр исследований энергии и чистого воздуха".

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Согласно исследованию, в период с середины марта по начало мая уровень оксида азота (NO2) в Джакарте, Куала-Лумпуре, Маниле, Сингапуре значительно снизился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По оценкам экспертов, это произошло благодаря замедлению промышленных темпов, а также сокращению транспортных перевозок. Например, в столице Малайзии этот показатель упал почти на 60%, на Филиппинах - 45%, в Индонезии - 40% и Сингапуре - 30%. Наименьшее сокращение выбросов было зафиксировано в столице Таиланда - 20%.

Одновременно, как уточнили авторы исследования, практически без изменений осталась ситуация в Камбодже и Лаосе, где не вводились ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

В докладе также отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в Юго-Восточной Азии ежегодно умирают почти 800 тыс. человек от заболеваний, вызванных неблагоприятной экологической ситуацией.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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