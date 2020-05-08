В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Условия для почвенной засухи сформировались в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, Крыму и Краснодарском крае из-за дефицита осадков весной. Исправить ситуацию с урожаем в этих регионах может май с достаточным количеством осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы. Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Эти регионы и так засушливые", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. Кроме того, в Подмосковье за апрель выпало всего лишь 58%.

"Формируются условия для почвенной засухи. Ведь речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые давно посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеваются. Это фактор настораживающий", - отметил метеоролог.

Однако метеорологи не спешат давать прогноз по урожайности, так как май является ключевым месяцем. "Если в мае выпадает осадков достаточно, то все будет хорошо", - пояснил Вильфанд.