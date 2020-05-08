В Омске выявят загрязняющие воздух предприятия, которые не подлежат эконадзору

ОМСК, 8 мая. /ТАСС/. Омские власти намерены вывести в 2020 году из экологической "серой зоны" предприятия, которые не попадают под природоохранный надзор и при этом загрязняют атмосферу. Об этом рассказал в пятницу ТАСС первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Александр Матненко.

"Такие предприятия входят в реестр объектов негативного воздействия и должны соблюдать все установленные нормы, но сейчас для них нет разрешений на выбросы. И мы за последний год действительно десятками выявляли случаи [загрязнения атмосферы] и пресекали такую деятельность. Для такого контингента у нас есть термин "серая зона", и главная задача для нас на этот год - это выявление таких "серых зон", - сказал Матненко.

К объектам IV, наименьшей категории опасности, относятся предприятия, выбросы которых не превышают 10 тонн в год, а в их составе отсутствуют вещества I и II класса опасности. Такие организации не обязаны ставить на учет источники загрязнения и не подлежат экологическому контролю.

Как пояснил ТАСС депутат Законодательного собрания Омской области, региональный координатор проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия" Игорь Попов, отдельные предприятия, прикрываясь федеральным законодательством, не ставят на учет источники загрязнения и не сдают отчетность по выбросам. "У них руки развязаны, и уверен, что весомый вклад в загрязнении атмосферы идет именно от них", - сказал депутат. Он отметил, что большая часть таких организаций - объекты МСП, которые зачастую стараются экономить на всем для повышения рентабельности производства.

Матненко добавил, что для эффективного выявления таких зон регион активно развивает сеть мониторинга, которая включает в настоящий момент 10 станций. "Сейчас мы еще устанавливаем автоматизированный пост, плюс наша передвижная лаборатория работает, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Помогает нам и наука - наш технический университет (Омский государственный технический университет, который проводит расчеты загрязнения воздуха на основе полученных от постов данных - прим. ТАСС)", - отметил замминистра. В целом регион планирует к 2025 году увеличить число таких постов до 20.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Только с начала мая в городе трижды фиксировалось превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.