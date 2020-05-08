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75-летие Победы

В Ставропольском крае спецназовцы поздравили Героя Советского Союза с 75-летием Победы

Владимиру Ткачеву уже исполнилось 95 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Герой Советского Союза Владимир Ткачев, проживающий в Невинномыске, принял поздравления от военнослужащих подразделения специального назначения. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие поздравили ветерана с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и с 95-летием, пожелали ему крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили цветы и памятные подарки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЮВО, Ткачев с февраля 1943 года принимал участие в боевых действиях в составе 311-го гвардейского стрелкового полка 108-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта. В декабре 1944 года в боях за Венгрию при переправе через Дунай погиб командир взвода, и Ткачев взял командование на себя. Он первым высадился на берег, ворвался в траншею противника и лично уничтожил 16 вражеских солдат.

В пресс-службе отметили, что во дворе дома, где проживает Герой Советского Союза, выступил военный оркестр, исполнивший ряд композиций военных лет. Владимир Ткачев в свою очередь поделился с военнослужащими воспоминаниями о первом дне войны, событии, за которое удостоен звания Героя Советского Союза, и памятном 9 мая 1945 года.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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