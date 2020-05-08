Копия Знамени Победы торжественно водружена на площади Якутска

ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Копия Знамени Победы, побывавшая в каждом муниципальном районе и городском округе Якутии, спустя год вернулась в Якутск по завершении годичной эстафеты и торжественно водружена на площади Победы в Якутске, сообщили в пресс-службе мэрии столицы республики.

"На площади Якутска торжественно водружено Знамя Победы", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в связи с пандемией коронавируса мероприятие прошло без зрителей.

Как отметили в мэрии, в связи с эпидемиологической ситуацией последние этапы эстафеты проходили в режиме онлайн и с минимальным контактом участников. 28 апреля знамя было передано Хангаласским районом городскому округу Жатай. Далее 7 мая состоялась передача знамени Якутску.

Эстафета "Знамя Победы", посвященная 75-летию Победы, стартовала в Якутске 10 мая 2019 года, копия Знамени Победы была передана из Якутска администрации Горного района, начав путь по всем районам республики. По задумке властей, в каждом пункте пребывания Знамени Победы проходили различные военно-патриотические мероприятия, встречи молодежи с ветеранами, праздничные концерты, спортивные соревнования, патриотические акции, молодежные флешмобы.

Знамя Победы - это точная копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года был водружен над рейхстагом красноармейцами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, став символом великого подвига советского народа.

За годы войны на фронт были призваны около 65 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в изгнании оккупантов за пределы Советского Союза, освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины Якутии, представленные во всех родах войск, особенно отличились как меткие стрелки.