В Якутии еще более 30 студентов СВФУ заразились коронавирусом

ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Более 30 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано среди студентов Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) за последние сутки, сообщил на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.
"За последние сутки зарегистрировано 52 новых случая [заражения] новой коронавирусной инфекцией. Из них 43 по городу Якутску, свыше 30 из них - студенты Северо-Восточного федерального университета", - сообщил Николаев.
Как уточнили в оперативном штабе Якутии, в СВФУ зарегистрировано 34 новых случая заражения.
О выявлении коронавируса у одного из студентов в Якутске стало известно 4 мая, в тот же день общежитие СВФУ закрыли на карантин. Сообщалось, что все 319 студентов, проживающие в общежитии, сдадут анализы, а также будут находиться под наблюдением врачей на протяжении двух недель. Число инфицированных студентов по состоянию на четверг составляло 30.
Всего в Якутии зарегистрировано 437 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 человек, умерли четыре пациента. Состояние пяти человек в Якутске оценивается как крайне тяжелое.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.