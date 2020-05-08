В Якутии еще более 30 студентов СВФУ заразились коронавирусом

"За последние сутки зарегистрировано 52 новых случая [заражения] новой коронавирусной инфекцией. Из них 43 по городу Якутску, свыше 30 из них - студенты Северо-Восточного федерального университета", - сообщил Николаев.

Как уточнили в оперативном штабе Якутии, в СВФУ зарегистрировано 34 новых случая заражения.

О выявлении коронавируса у одного из студентов в Якутске стало известно 4 мая, в тот же день общежитие СВФУ закрыли на карантин. Сообщалось, что все 319 студентов, проживающие в общежитии, сдадут анализы, а также будут находиться под наблюдением врачей на протяжении двух недель. Число инфицированных студентов по состоянию на четверг составляло 30.