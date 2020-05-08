{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: россияне считают, что общественные места пока не стоит открывать для посещения

Каждый четвертый опрошенный считает, что лучше дождаться, когда эпидемия пойдет на спад
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что не стоит торопиться с открытием общественных мест. В частности, каждый четвертый полагает, что необходимо дождаться, когда пандемия коронавируса пойдет на спад и не будет новых случаев заражения, свидетельствует опрос "Новости. Mail.ru", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Большинство опрошенных не считают нужным торопиться с открытием общественных мест. Каждый четвертый (25%) считает, что лучше дождаться, когда эпидемия пойдет на спад и не будет новых случаев заболевания. Более трети (36%) предлагают это сделать в середине или конце июля, а 27% - в середине или конце мая", - говорится в результатах опроса.

По мнению 41% опрошенных, после окончания майских праздников карантин, скорее всего, продлится, еще 31% полностью в этом уверен. Респонденты считают, что введенный режим самоизоляции могут продлить еще на период больше месяца (27%), две-три недели (19%) или четыре недели (16%). В срок не более двух недель верят 17%. Около 14% надеются на завершение запретительных мер, только когда перестанут выявлять новые случаи заражения коронавирусом.

Участники опроса опасаются роста безработицы и снижения доходов после пандемии. Также респонденты полагают, что люди станут больше экономить и внимательнее относиться к своему здоровью.

Опрос проводился с 29 апреля по 6 мая 2020 года среди 28,4 тыс. пользователей проекта "Новости Mail.ru".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Посол Антонов призвал власти США освободить находящихся в американских тюрьмах россиян
Как отметил дипломат, под угрозой их жизнь и здоровье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС