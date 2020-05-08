Опрос: россияне считают, что общественные места пока не стоит открывать для посещения

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что не стоит торопиться с открытием общественных мест. В частности, каждый четвертый полагает, что необходимо дождаться, когда пандемия коронавируса пойдет на спад и не будет новых случаев заражения, свидетельствует опрос "Новости. Mail.ru", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"Большинство опрошенных не считают нужным торопиться с открытием общественных мест. Каждый четвертый (25%) считает, что лучше дождаться, когда эпидемия пойдет на спад и не будет новых случаев заболевания. Более трети (36%) предлагают это сделать в середине или конце июля, а 27% - в середине или конце мая", - говорится в результатах опроса.

По мнению 41% опрошенных, после окончания майских праздников карантин, скорее всего, продлится, еще 31% полностью в этом уверен. Респонденты считают, что введенный режим самоизоляции могут продлить еще на период больше месяца (27%), две-три недели (19%) или четыре недели (16%). В срок не более двух недель верят 17%. Около 14% надеются на завершение запретительных мер, только когда перестанут выявлять новые случаи заражения коронавирусом.

Участники опроса опасаются роста безработицы и снижения доходов после пандемии. Также респонденты полагают, что люди станут больше экономить и внимательнее относиться к своему здоровью.

Опрос проводился с 29 апреля по 6 мая 2020 года среди 28,4 тыс. пользователей проекта "Новости Mail.ru".