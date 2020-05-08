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Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные провели дезинфекцию медучреждений в сербском городе Лиге

Руководство города и медицинских учреждений высоко оценило работу российских военнослужащих

БЕЛГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты сводного отряда РХБ защиты Минобороны России, оказывающего помощь Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, провели дезинфекцию больницы и поликлиники в городе Лиге. Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Российские военные химики продезинфицировали внутренние помещения, а их сербские коллеги обработали прилегающие территории с помощью специальной техники и дезинфицирующих растворов", - отметили в военном ведомстве.

Руководство города и медицинских учреждений высоко оценило работу российских военнослужащих по недопущению распространения коронавирусной инфекции. "Вначале я хотел бы поблагодарить наших друзей и братьев из России, которые не просто приехали в город Лиг, а находятся в Сербии уже более месяца и помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Благодаря нашему и российскому министерству обороны, правительству и президентам, мы смогли получить такую нужную сейчас помощь. Она нам очень необходима в этот момент завершения эпидемии", - подчеркнул мэр города Лига Драган Лазаревич.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий и в других городах Сербии. За сутки обработано 4 объекта в городах Белграде, Лиге, Лазареваце.

Российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Рашка, Александроваца, Бруса, Канижа, Нови-Сада и Вршаца.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в т. ч. обработано 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн квадратных метров; 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 806 инфицированных пациентов.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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