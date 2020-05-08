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75-летие Победы

Российские военные проедут 9 мая по городам Абхазии под музыку времен войны

Планируется также, что российские военные поздравят ветеранов и возложат венки и цветы к памятникам и мемориальным комплексам

СУХУМ, 8 мая. /ТАСС/. Военнослужащие российской базы, расположенной в абхазской Гудауте, проедут 9 мая по улицам городов республики под музыку военных лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"На грузовых автомобилях "Камаз" и "Урал" будут находиться военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками в руках, Знаменем Победы и российским флагом. Колонна техники будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен "Жди меня", "В лесу прифронтовом", "Вечер на рейде", "День Победы", "Вот солдаты идут" и других", - сообщили в пресс-службе.

Российские военные также поздравят ветеранов и возложат венки и цветы к памятникам и мемориальным комплексам, посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В связи с пандемией коронавируса в Абхазии отменили все масштабные мероприятия, посвященные юбилею Победы. В этот день представители руководства республики посетят дома и поздравят лично каждого ветерана, оказав от имени президента материальную поддержку.

Теги
АбхазияРоссия75-летие Победы
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