В Хабаровском крае намерены разрешить прогулки и занятия спортом на улицах

ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края готовятся разрешить жителям прогулки и занятия спортом на улице при условии соблюдения всех мер предосторожности и социального дистанцирования, сообщил глава региона Сергей Фургал в пятницу на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Режим самоизоляции должен облегчаться. Наверное, сегодня запрещать прогулки было бы неправильным, наверное, нужно разрешить. С соблюдением строгим всех мероприятий", - сказал Фургал.

В Хабаровском крае введен режим самоизоляции, людям запрещено выходить из дома за исключением случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или есть прямая угроза жизни или здоровью, если человек следует на работу и обратно, направляется в ближайший магазин от дома за товарами, услугами или работами, выгуливает домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, выносит мусор либо оказывает транспортные услуги и услуги доставки. Для людей старше 65 лет ввели режим полной изоляции. Режим самоизоляции власти намерены продлить до июня.

Фургал отметил, что ослабление режима самоизоляции должно проводиться с учетом роста заболеваемости, количества выздоравливающих и выздоровевших больных, тяжелых больных, летальных исходов, частоты возникновения очагов, количества тестирований и свободного коечного фонда на случай негативного развития ситуации.

Руководитель Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева на заседании сообщила, что разрешение на прогулки необходимо для поддержания здоровья населения. "Мы понимаем, что воздухом нужно дышать, что физкультурой нужно заниматься, поддерживать здоровый образ жизни. Предложили [разрешить] пешеходные прогулки, занятия спортом. Это нужно для поддержания здоровья сделать", - сказала Зайцева, указав на необходимость соблюдения санитарных мер и социальной дистанции.

Снятие ограничений

Как сообщалось ранее, в регионе предусматривается постепенное снятие введенных ранее ограничений. Неработающие предприятия сферы услуг будут открываться в три этапа. Первыми разрешение на работу получат маленькие магазины промтоваров, далее - небольшие торговые центры, где нет фудкортов и услуг из сферы развлечений.

При этом там должно быть достаточно пространства, чтобы можно было соблюдать безопасную дистанцию. На третьем этапе будет рассмотрен вопрос снятия запрета на работу больших торговых центров, ресторанов, баров и кафе, общественных бань и саун, больших торговых центров с фудкортами, игровыми комнатами и кинотеатрами.

По данным регионального правительства, в крае зарегистрирован 781 случай заражения коронавирусом, выздоровело 260 человек. Большая часть заболевших в возрасте от 35-40 лет, 8% от общего количества - дети.