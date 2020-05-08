Колонии ФСИН России в апреле изготовили свыше 30 млн защитных масок

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Исправительные учреждения ФСИН России в апреле изготовили по заказу предприятий и органов власти регионов свыше 30 млн марлевых масок и масок для защиты дыхательных путей. Об этом говорится в официальном ответе Министерства юстиции РФ на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

"По состоянию на 27 апреля изготовлено 18 615 846 марлевых масок. Кроме того, по договорам, заключенным исправительными учреждениями с организациями и предприятиями различных организационно-правовых форм и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, по состоянию также на 27 апреля произведено 11 744 796 масок для защиты дыхательных путей", - говорится в документе за подписью главы Минюста РФ Константина Чуйченко.

Ранее Кутепов со ссылкой на предоставленные ФСИН России данные рассказал ТАСС, что свыше 120 исправительных колоний РФ с 7 апреля развернут производство медицинских масок, необходимых для защиты от коронавируса. Кутепов подчеркивал тогда, что учреждения ФСИН располагают трудовыми ресурсами и свободными производственными площадями для выпуска товаров первой необходимости и товаров, необходимых для лечения или профилактики коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.