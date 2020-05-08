Генсек ШОС отметил, что Великая Победа предопределила судьбу всего мира

ПЕКИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Победа над нацизмом, фашизмом и милитаризмом 75 лет назад предопределила судьбу всего мира, заявил в пятницу в интервью ТАСС генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов.

"75-летие со дня Победы - это событие всемирно-исторического значения", - отметил Норов. Мир, продолжил он, значительно изменился с той памятной даты - 9 мая 1945 года: выросло несколько поколений, быстрыми шагами развиваются наука и техника, расширились социально-экономические возможности, создаются новые памятники культуры, осваивается космос.

"Трудно представить возможность наличия всего этого без победы 75 лет назад над нацизмом, фашизмом и милитаризмом. Чем больше времени проходит, тем все более очевидным становится огромное значение Великой Победы, которая предопределила судьбу всего мира", - констатировал генсек ШОС.

"9 мая - это праздник, который отмечается во многих странах ШОС, это символ нашей общей гордости - прежде всего, за наших отцов и дедов, совершивших великий ратный подвиг, - добавил он. - Этот праздник воплощает в себе сплоченность, дружбу и взаимную поддержку многих стран и народов, в особенности народов "семьи ШОС", понесших колоссальные жертвы во имя Победы во Второй мировой войне". Память о совместной борьбе, по словам Владимира Норова, "является величайшим достоянием наших народов, которые привержены дружбе, добрососедству и взаимной поддержке во благо совместного развития, то есть тем идеалам, которые вписаны в Хартию Шанхайской организации сотрудничества". "Наша главная задача - свято их выполнять", - подчеркнул генсек ШОС.

Не подлежит забвению

Отвечая на просьбу дать оценку попыткам некоторых сил предать забвению или исказить значение Победы народов бывшего СССР, стран антигитлеровской коалиции над фашизмом, Владимир Норов сказал, что история Второй мировой войны, в орбиту которой была вовлечена значительная часть человечества, "обязывает сделать все, чтобы не допустить зарождения новых разрушительных идей".

"Нужно решительно противодействовать попыткам дать искаженные нравственные и правовые оценки итогов войны, предать забвению уроки этой общечеловеческой трагедии", - заявил он и добавил, что Победа во Второй мировой войне определила основы современного миропорядка, которые воплощены в уставе Организации Объединенных Наций.

"Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества, подтверждая свою приверженность основным целям и принципам Устава ООН, общепризнанным нормам международного права, призывают к активному взаимодействию в повышении авторитета и роли ООН, формировании справедливого и демократического международного порядка, укреплении безопасности и стабильности в мире, а также наращиванию усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами", - отметил Владимир Норов.

В неоплатном долгу

Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто отдал свои жизни на полях сражений и самоотверженно трудился в тылу, сказал генеральный секретарь ШОС.

"Молодому поколению хотелось бы передать нашу ответственность перед всеми, кто обеспечил нам мирную жизнь - защиту памяти о Второй мировой войне и ее героях. Необходимо с заботой и уважением относиться к воинским памятникам и мемориалам, не допускать фальсификации итогов и истории войны, а главное - противостоять попыткам возрождения радикальных и экстремистских идеологий", - указал он.

"В связи с этим считаем важной активную работу с молодым поколением и их воспитание в духе почитания таких неизменных ценностей, как патриотизм, высокая нравственность и толерантность. Нужно особое внимание обращать на уникальное историческое, культурное и цивилизационное наследие народов, населяющих государства - члены ШОС, а Победа во Второй мировой войне как раз является и нашим общим историческим наследием", - резюмировал Владимир Норов.

О ШОС

Членами ШОС являются восемь государств - Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Секретариат ШОС является исполнительным органом организации и располагается в Пекине. В работе ШОС принимают участие четыре государства-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка). Ряд стран подал заявки на участие в различных форматах деятельности ШОС.