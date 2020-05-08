В Узбекистане запретили проводить массовые мероприятия 9 мая из-за пандемии

ТАШКЕНТ, 8 мая. /ТАСС/. Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение не проводить в Узбекистане массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы, и рекомендовала узбекистанцам провести праздник в кругу семьи. Сообщение об этом в пятницу было размещено на сайте комиссии.

"Независимо от карантинных ограничений, классифицированных в регионах путем разделения их на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны, запрещается проведение публичных мероприятий во всех регионах 9 мая, в День памяти и почестей. Кроме того запрещается посещение ветеранов Великой Отечественной войны. Праздник рекомендуется отмечать в кругу семьи", - говорится в сообщении. Отмечается, что все мероприятия по поздравлению ветеранов с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм проведут представители госорганов.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый в республике случай заражения новым коронавирусом. В этот же день власти объявили карантин в детских садах и учебных заведениях, отменили массовые мероприятия и приостановили транспортное сообщение с другими странами. С 6 апреля в республике действует режим обязательной самоизоляции.

С 25 апреля по решению специальной комиссии в республике смягчены карантинные ограничения: открыты строительные рынки, химчистки, филиалы (кассы) коммерческих банков, адвокатские конторы, страховые компании, автосервисы и некоторые другие организации. 30 апреля комиссия еще раз смягчила карантинные ограничения, разрешив утром и вечером по три часа использовать личный автотранспорт и гулять с детьми во дворах многоквартирных домов. Также сняты ограничения на въезд и выезд из Ташкента для производителей сельхозпродукции, доставляющих ее на столичные рынки и торговые точки.

Во вторник президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания заявил, что эпидемиологическая ситуация в республике изменилась в лучшую сторону, и поручил постепенно ослаблять карантинный режим.

По последним данным в республике зафиксировано 2 298 случаев заражения коронавирусом, за время эпидемии 1 656 пациентов выздоровели, 10 умерли.