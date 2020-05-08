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75-летие Победы

Центр Уссурийска накануне Дня Победы украсила аллея с белыми журавлями

В городе также появилась "Мозаика памяти", составленная из более 20 тыс. фотографий лиц из "Бессмертного полка"

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Аллея в историческом центре Уссурийска в Приморском крае в канун Дня Победы украшена инсталляцией в виде пролетающих в небе журавлей, напоминающих о знаменитой песне Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова, сообщил ТАСС главный режиссер управления культуры города Алексей Шеин.

"Это образы журавлей, вырезанные из фанеры и развешанные над дорогой в сторону площади Победы. Сама аллея как объект представляет из себя 10 колонн по 5 метров в высоту, между которыми на натянутых тросах висят 99 улетающих вверх птиц", - рассказал автор.

Еще одним заметным объектом, украсившим город к 9 мая, стала "Мозаика памяти".

"Она составлена из 22 560 фотографий лиц из "Бессмертного полка" города, и на отдалении можно увидеть в ней образы победы: систему залпового огня "Катюша", момент взятия Рейхстага, образ воина-победителя и встречу советских бойцов дома. С учетом того, что в Уссурийске проживает около 200 тысяч человек, здесь практически 1/8 часть города", - пояснит ТАСС режиссер.

В годы войны более 200 тыс. жителей Приморья сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, 60 тыс. из них погибли. За мужество и героизм 500 жителей края были удостоены звания Героя Советского Союза, еще 46 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Теги
РоссияПриморский край75-летие Победы
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