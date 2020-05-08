Случаи инфицирования коронавирусом в Шанхае не фиксируются более двух месяцев

ШАНХАЙ, 8 мая. /ТАСС/. Случаи инфицирования коронавирусом нового типа не фиксируются в Шанхае с 3 марта. Такие данные подтверждены в опубликованном в пятницу заявлении городской администрации.

Учитывая отсутствие более двух месяцев заражений на территории самого города, правительство Шанхая приняло решение с 9 мая понизить со второго до третьего уровня режим экстренного реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с пандемией нового коронавируса. В городе продолжат осуществлять меры санитарного контроля. Особое внимание при этом местное правительство будет уделять обеспечению социального-экономического развития мегаполиса в условиях продолжающейся борьбы с COVID-19.

Наивысший первый уровень экстренного реагирования на ЧС из-за вспышки нового коронавируса был введен в Шанхае 24 января. Он предусматривал принятие строгих карантинных мер в отношении предполагаемых случаев заражения вирусом в течение 14 дней, усиление санитарных инспекций на объектах транспортной инфраструктуры, отмену всех массовых мероприятий, закрытие театров, музеев, общественных парков и спортивных объектов. 23 марта уровень реагирования был понижен до второго.

В Шанхае за все время вспышки нового коронавируса было официально подтверждено 657 случаев инфицирования, семь из них завершились летальным исходом. 318 человек из общего числа заболевших заразились за пределами Шанхая. В больницах города продолжают проходить курс лечения 27 инфицированных.

В настоящее время все усилия властей направлены на предотвращение ввозных случаев. Все прибывающие из-за рубежа обязаны не только проходить двухнедельный карантин в специально отведенных для этого местах, но и тест на выявление в крови нуклеиновой кислоты коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Она распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.