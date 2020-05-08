Голикова поручила обеспечить допвыплаты работникам психоневрологических интернатов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать меры дополнительного финансового стимулирования персонала стационарных соцучреждений, в том числе психоневрологических интернатов и детских домов. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, опубликованном в пятницу на сайте совета.

"Проработать меры дополнительного финансового стимулирования персонала стационарных организаций социального обслуживания, а также для персонала, работающего с повышенной нагрузкой с тяжелой категорией инвалидов, в том числе имеющих психические нарушения", - говорится в документе. Отмечается, что также должна быть рассмотрена возможность дополнительной материальной поддержки сотрудников соцучреждений, работающих с пациентами с коронавирусом, проживающими в психоневрологических интернатах. Согласно поручению, частные соцучреждения, гостиницы и пансионаты должны быть рассмотрены как места для временного расселения проживающих в таких интернатах граждан с привлечением персонала этих гостиниц. Срок выполнения поручения - 10 мая.

Кроме того, до 20 мая должны быть внедрены меры по размещению воспитанников детских домов-интернатов в своих семьях на время действия в организациях режима карантина. Сотрудникам организаций должен быть обеспечен вахтовый метод работы, также для них необходимо предусмотреть стимулирующие меры, отмечается в поручении.