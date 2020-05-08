Голикова поручила обеспечить бездомным проживание в приютах во время пандемии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Регионы России в кратчайшие сроки должны подготовить в городах-миллионниках дополнительные места в приютах для бездомных людей на период пандемии. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, опубликованном в пятницу на сайте совета.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ в кратчайшие сроки проработать вопрос о создании во всех городах с населением свыше 1 млн человек дополнительных мест в приютах для людей без определенного места жительства на период распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Кроме того, Минтруду, Минздраву, МВД и Роспотребнадзору поручено рассмотреть возможность разрешения проживания бездомным в государственных центрах для социального обслуживания бездомных людей независимо от наличия документов, организации раздачи бездомным средств личной гигиены и обеспечения доступа к дезинфицирующим средствам, а также создания условий для выполнения ими гигиенических процедур.

"Мы очень рады, что в поручение вице-премьера вошли меры поддержки бездомных людей. Конечно, те, кто в силу разных причин оказался на улице, сейчас особенно уязвимы. Самоизолироваться им некуда. При этом среди бездомных людей много пожилых и много людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому так важно, что сейчас дано поручение создавать дополнительные временные приюты в городах-миллионниках. Многим людям это позволит избежать болезни, а значит, позволит сохранить здоровье и жизнь", - подчеркнул руководитель благотворительной организации "Ночлежка" и член совета Григорий Свердлин.