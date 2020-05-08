Россия закупила в Китае 199 млн защитных масок

ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Российская Федерация закупила с 23 марта по 28 апреля в Китае в общей сложности 199 млн защитных масок. Как заявил в пятницу в беседе с российскими журналистами чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов, на май в Шанхай запланированы по меньшей мере 11 рейсов для доставки защитных средств и другой продукции.

"Практически каждый день мы и наши коллеги в торговом представительстве занимаемся, например, такими вопросами, как закупка довольно крупных партий разного рода медицинских изделий. Тех же масок, средств индивидуальной защиты", - рассказал он. "Например, я бы одну цифру привел: мы начали с нашими китайскими партнерами обсуждать вопросы приобретения крупных партий медицинских изделий 23 марта, тогда состоялась первая видеоконференция между руководителями китайского министерства коммерции и министерства промышленности и торговли с нашей стороны, которые в свою очередь уполномочили коммерческие организации заниматься непосредственно закупками. Так вот, приведу только одну цифру - за период, стало быть, с 23 марта, когда это началось, и до 28 апреля, то есть фактически за месяц, одних только масок мы закупили в Китае 199 млн единиц", - указал дипломат.

"А это лишь одна позиция из довольно широкой номенклатуры товаров, имеющих отношение к медицине, к здравоохранению. Кстати сказать, закупки и отправки продолжаются. Из Шанхая еще как минимум 11 рейсов запланировано на май. И в общем эта работа продолжается", - подчеркнул посол.

Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, Россия планирует получить в мае по линии ведомства еще 18 млн масок из Китая. Всего начиная с марта по линии министерства из Китая было ввезено около 178 млн масок. По данным ведомства, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок, за этот же период из Китая было поставлено около 105 млн масок. В целом в России производится до 9 млн масок в сутки, в том числе медицинских - 3 млн.