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На Чукотке начались единовременные выплаты детям войны ко Дню Победы

Для жителей выделено более 28 млн рублей

АНАДЫРЬ, 8 мая. /ТАСС/. Выплаты детям войны начались на Чукотке в преддверии празднования Дня Победы. Финансовую поддержку получат 440 жителей округа. Об этом ТАСС сообщили в правительстве округа в пятницу.

"На поддержку жителей Чукотки, родившихся с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года, в региональном бюджете предусмотрено более 28 млн рублей. Детям войны положены ежемесячные выплаты в размере 2 тыс. рублей и ежегодные ко Дню Победы в сумме 5 тыс. рублей. Перечисление выплат уже началось", - сказали ТАСС в правительстве региона.

Отмечается, что в перечень льгот входит также бесплатное зубопротезирование в медорганизациях Чукотки и за ее пределами, предоставление соцобслуживания на дому, выплаты при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в центральных районах страны, компенсация расходов на рецептурные лекарства, коммунальные услуги и санаторно-курортные путевки. Детям войны также компенсируют расходы по приобретению лицензии на вылов рыбы без ограничения количества таких лицензий.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент Владимир Путин объявил 2020 год в России Годом памяти и славы.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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