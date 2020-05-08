Театр Армии 9 мая проведет "Марафон Победы" онлайн

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса организует праздничный "Марафон Победы", который продлится весь день 9 мая на YouTube-канале театра. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе театра.

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"Мы армейский театр, День Победы для нас не просто праздник общечеловеческий, но и профессиональный. Обычно в этот день в нашем театре всегда идут шефские спектакли для ветеранов, военнослужащих московского гарнизона и членов их семей", - пояснил директор театра Иван Чурсин.

Он отметил, что в юбилейном году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки не будет спектакля. "Но будет онлайн-марафон, в который мы включили поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе ветерана нашего театра - 98-летнего народного артиста России Александра Петрова. Артисты будут читать стихи, петь песни военных лет, мы покажем документальные фильмы, отрывки из спектаклей и еще много интересного, чтобы создать у зрителей ощущения великого праздника", - сказал Чурсин.

Программа праздника

В пресс-службе театра отметили, что к акции "Марафон Победы" присоединилась почти вся труппа Театра Армии. Артисты участвовали в читках, репетировали отрывки из спектаклей, записывали песни, стихи, поздравления, находясь в самоизоляции. Марафон начинается в 10:00 и продлится до 22:00.

Начнется марафон с онлайн-проекта "Жуков" - обращения к теме воспоминаний маршала. Далее в программе значится фрагмент спектакля "Барабанщица" с народной артисткой РСФСР Алиной Покровской в главной роли, инсценировка повести Веры Пановой "Спутники", посвященная военным врачам. Затем зрители увидят документальную ленту об актрисе Театра Армии Нине Сазоновой и фильм о фронтовых бригадах Великой Отечественной войны (всего их в Театре Армии было 19), трансляцию спектакля "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.

В 19:00 Театр Армии вместе со всей страной почтит минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Финалом онлайн-акции станет праздничный концерт, в котором примут участие народная артистка СССР Людмила Чурсина, народная артистка РСФСР Алина Покровская, народная артистка России Ольга Богданова, заслуженные артисты России Андрей Егоров и Людмила Татарова и многие другие.