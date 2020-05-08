Самарского депутата оштрафовали за распространение недостоверной информации о коронавирусе

САМАРА, 8 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд в Самаре оштрафовал депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, который распространял недостоверную информацию о заразившихся коронавирусом. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в суде.

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"Оштрафован на 45 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Депутат опубликовал на своей странице в Twitter информацию о том, что в Новокуйбышевске граждане якобы заразились коронавирусом и долгое время не могли дозвониться до больницы и попасть на прием. В дальнейшем Матвеев написал, что информация о заразившихся не подтвердилась.

В Самарской области сейчас зафиксировано 743 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 75 человек, восемь человек умерли.