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Под Волгоградом разыскивают пропавшего школьника

В поисках задействованы следователи, полицейские, представители местных властей и казаки

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Масштабные поиски пропавшего 9-летнего школьника, ушедшего из дома после ссоры с родителями, развернули в рабочем поселке Октябрьский под Волгоградом. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель Котельниковского следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

"Сформированы мобильные поисковые группы, работа которых координируется созданным штабом из числа руководства территориальных СК и МВД. В составе мобильных групп следователи, полицейские, представители местных властей, казаки. Организован розыск пропавшего 9-летнего второклассника, по факту его исчезновения организована проверка", - сказал Муджиков.

По его словам, уже установлено, что 7 мая, примерно в 15:00, девятилетней мальчик после замечания родных на поведение ушел в неизвестном направлении, до настоящего времени его местонахождение не известно.

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РоссияВолгоградская область
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