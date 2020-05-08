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Пандемия коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 292 тыс. человек

Всего в стране провели более 4,98 млн тестов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Около 292 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в России остается 292 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 4,98 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 184,2 тыс. исследований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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