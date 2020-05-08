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75-летие Победы

Портал "Будущее России. Национальные проекты" выпустил проект о детях и учителях в блокаду

Спецпроект "Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда" рассказывают о подвиге педагогов, которые продолжали работать в период блокады

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина выпустил специальный проект "Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда" к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Он посвящен будням воспитателей, учителей и детей в период блокады. Разделы мультимедийной истории рассказывают о подвиге педагогов, которые продолжали работать в самое тяжелое для города время и не только заботились об образовании своих подопечных, но и помогали им пережить ужасы войны.

Вместе со взрослыми в блокадном кольце оказались 400 тыс. детей. Первый раздел спецпроекта посвящен рисункам воспитанников ленинградских детских садов и интернатов 1941-1942 годов. В этих иллюстрациях отражен ход войны глазами ее самых маленьких свидетелей. В подписях, сделанных на обороте рисунков преподавателями со слов детей, видно, как живо они следили за событиями на фронте и как ждали победы.

Второй раздел содержит отрывки из дневника учительницы Нины Ивановны Высоковской. В своих записях она рассказывает о том, как проходили ее дни на работе, как школьники помогали фронту, что давало ленинградцам силы выстоять. Нина Ивановна награждена медалью "За оборону Ленинграда". Она пережила войну и даже после выхода на пенсию в 1957 году продолжала заниматься преподаванием.

В третьем разделе спецпроекта представлены планы работы детского сада № 38, который ежедневно вели воспитатели. Они тщательно следили за тем, как развивается каждый ребенок, заботились не только об образовательном процессе, но и о психологическом состоянии детей. Из записей видно, что педагоги обращали внимание на малейшие детали: как ребенок владеет счетом, с каким настроением приходит в садик, насколько общителен с другими ребятами. Чтобы отвлечь детей от происходящего вокруг, воспитатели придумывали игры и развивающие занятия, которые организовывали даже в бомбоубежищах.

В заключительном фоторазделе собраны снимки воспитанников интерната № 43 Дзержинского района Ленинграда. Многие карточки сопровождаются записями о том, в каком состоянии ребенок поступил в учреждение и насколько поправился за время нахождения там, сколько веса набрал, каким навыкам обучился. На снимках также запечатлена повседневная жизнь детей - совместные игры, уборка, обеды в столовой. Из представленных материалов видно, какую огромную работу проделали воспитатели и няни, чтобы спасти малышей, оставшихся без близких.

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