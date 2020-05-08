Приморский океанариум обновил программу за время изоляции

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Животные в Приморском океанариуме овладели новыми навыками за время режима самоизоляции, когда тренировки проходят без зрителей. Об этом сообщил ТАСС тренер белух Дмитрий Бачинский.

Территория и экспозиционный корпус Приморского океанариума закрыты для посещения с 21 марта. Однако тренировки у дельфинов, моржа, белух и байкальских нерп проходят в обязательном порядке.

"По окончании карантина у нас будет в программе обновленный романтический номер, это, можно сказать, продолжение истории, которую мы придумали в декабре. Теперь, с новой хореографией, новыми элементами, программа станет более динамичной", - сообщил Бачинский.

Тренер дельфинов Владимир Маслов отметил, что после того, как будут сняты ограничения для посетителей, гости океанариума смогут увидеть новые номера. "Всех карт открывать не станем, скажем только, что каждый из наших дельфинов научился чему-то новому, добавил 2-3 элемента в актив. Что касается особых успехов, то можно выделить безусловного лидера Васю, который всегда старательно учится, такой уж у него характер, и с удовольствием разучивает с тренерами новые элементы. Сэм и Эм стараются не отставать от лидера, но Вася - большой талант, за ним трудно угнаться", - сообщил тренер дельфинов.

Тренировки без зрителей

Как отмечает Маслов, рабочих тренировок во время карантина стало больше, ведь теперь время, которое было отведено для демонстрации навыков морских животных в аквастадионе, используется для тренировочного процесса. Он уточнил, что поведение животных меняется в зависимости от присутствия зрителей. "Во время обычных тренировок, без зрителей, дельфины более внимательны, ни на что не отвлекаются. Когда свет, музыка и аплодисменты, животные иногда позволяют себе немного филонить, мол мы и так хороши, а что не очень-то старались, знает только тренер. А он нас любит", - говорит Маслов.

Тренер белух также отметил, что времени на тренировки стало больше. Он добавил, что белухи отлично дифференцируют тренировки со зрителями и без. "Периодически, чтобы животные не забывали программу, мы делаем прогон, со светом, музыкой, и даже зрителями - в зал садятся свободные от тренировки сотрудники дельфинария. Мы точно знаем, что никто из наших подопечных ничего не забыл, когда зал вновь наполнится зрителями, все будет отлично", - сообщил Бачинский.

Ролик ко Дню Победы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Приморском океанариуме подготовили поздравительную программу. Увидеть ее в аквастадионе зрители не смогут из-за мер по недопущению распространения коронавируса. Однако небольшой праздничный ролик появится на сайте океанариума.

"Среди участников ролика дельфины Боня, Вася, Сэм и Эм, белухи Лер и Нил. Конечно, мы готовились к празднованию юбилея Победы заранее, сделали специальную хореографию, проводили тренировки, нам важно было поздравить всех с великим общенациональным праздником, важно еще раз сказать спасибо за то, что сделали для страны ее сыновья и дочери 75 лет назад", - сообщили в пресс-службе Приморского океанариума.

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ и быстро стал одним из наиболее популярных туристических мест региона. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.