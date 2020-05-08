Самолет из Китая с 1,5 млн медицинских масок и другими средствами защиты прибыл в Магадан

ТАСС, 8 мая. Крупная партия одноразовых медицинских масок, противоэпидемических комплектов, защитных костюмов, очков, респираторов и других средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции в пятницу прибыла в Магадан на самолете из китайского Шэньчжэня. Общий вес груза составил 12 тонн, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области.

Ранее областные власти сообщали ТАСС о поставке первой партии средств индивидуальной защиты и антисептиков. 1 мая в Магадан прибыло воздушное судно из Москвы с 8 тоннами груза на борту: 400 тыс. масок, защитными костюмами, высокими бахилами, санитайзерами и бесконтактными термометрами. Часть средств предназначалась на безвозмездной основе для незащищенных категорий жителей.

"8 мая в Магаданскую область [из Китая] совершена поставка противоэпидемических комплектов - 30 тыс. штук, одноразовых защитных комбинезонов - 20 тыс. штук, масок одноразовых - 1,5 млн штук, респираторов - 20 тыс. штук, защитных очков - 20 тыс. штук, бесконтактных термометров - 200 штук, диспенсеров для антисептика - 100 штук и другие средства индивидуальной защиты", - сообщили в пресс-службе. Разгрузка самолета будет проведена 9 мая.

По информации правительства региона, на обе поставки за 1 и 8 мая в общей сумме потребовалось потратить более 136 млн рублей. При этом из федеральной казны на эти цели поступили 27,5 млн рублей. Остальные средства были направлены из областного бюджета.

Доставленные на Колыму средства защиты пойдут на обеспечение медицинских учреждений и отдельных категорий жителей Магаданской области. По подсчетам местных властей, доставленных средств должно хватить региону на месяц.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. В настоящее время в Магаданской области официально зарегистрированы 146 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 65 человек вылечились и ранее были выписаны из больницы, еще 3 пациента умерли. С 1 апреля в регионе действуют режимы самоизоляции и пропусков по документам.