В Сиднее мероприятия в честь 75-летия Победы начались с акции "Дерево Победы"

СИДНЕЙ, 8 мая. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Генеральный консул РФ в Сиднее Игорь Аржаев в пятницу принял участие в акции "Дерево Победы", приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

Праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались в австралийском Сиднее с акции "Дерево Победы", в рамках которой бронзовая сосна был высажена на территории генерального консульства Российской Федерации в Сиднее. В церемонии также принял участие директор и основатель первого Русского музея в Австралии Михаил Овчинников.

"К сожалению, условия пандемии лишили нас возможности отпраздновать юбилей с достойным этой знаменательной даты размахом. Из-за ограничений нам не удалось провести крупные праздничные мероприятия, но тем не менее 9 мая в Сиднее пройдет торжественное возложение венков к памятнику советским воинам - освободителям, пусть и в несколько необычном формате - участники не смогут общаться друг с другом и к памятнику будут подходить по очереди. Также в этот день состоится и акция "Бессмертный полк". Ее участники с портретами ветеранов смогут прийти в генконсульство и сфотографироваться, а после эти снимки лягут в основу фильма о том, как шествие прошло в Сиднее в условиях пандемии", - рассказал ТАСС генеральный консул РФ в Австралии Игорь Аржаев.

В этом году из-за правительственных ограничений праздник, которого с нетерпением ждали австралийские ветераны и соотечественники, проходит совсем не так, как планировалось. Организаторам пришлось отказаться от традиционного митинга, в котором обычно участвуют городские власти и представители русской и еврейской общин. Также был изменен формат проведения акции "Бессмертный полк". Планируется, что шествие пройдет в онлайн-режиме и будет транслироваться в социальных сетях и на YouTube-канале.

Также 9 мая продолжится акция "Дерево Победы". Молодая береза будет высажена на территории главного православного собора Сиднея - храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Блэктаун.