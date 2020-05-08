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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Приморья помогут зоопаркам в закупке кормов для животных

В регионе работают четыре зоопарка
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Правительство Приморского края приняло решение о выделении средств для работающих в регионе зоопарков, остающихся без посетителей во время режима обязательной самоизоляции граждан. Как сообщает в пятницу правительство Приморья, в первую очередь помощь будет оказана в закупке кормов для животных.

Власти Приморья 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона. Как ранее сообщали ТАСС руководители местных зоопарков, им пришлось пойти на серьезные сокращения коллективов и искать новые источники средств на закупку кормов для животных.

"Помощь на закупку кормов для зоопарков Приморского края окажут из бюджета региона и спонсоры. Эти и другие меры поддержки организаций обсудили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в пятницу, 8 мая, под председательством губернатора Олега Кожемяко. Как доложил заместитель председателя правительства Приморья Александр Костенко, сейчас уточняется размер необходимой помощи, прежде всего, в закупке кормов для животных", - говорится в сообщении.

По словам Костенко, в крае действует четыре зоопарка, один из них муниципальный. Поскольку посетителей в них нет, то нет и выручки, что создает большие сложности в покупке кормов. Сейчас правительство уточняет, какая сумма необходима в бюджете региона на помощь зоопаркам.

"Отсутствие посетителей для нас - это отсутствие денег. И времени выживания у нас почти не осталось. Мы очень надеемся, что с 12 мая будут послабления в режиме и мы сможем принимать посетителей хотя бы в каком-то ограниченном варианте", - рассказал ТАСС представитель зоопарка "Чудесный" в Уссурийске.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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