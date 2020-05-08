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В Амуре в Хабаровске обнаружили пятна нефтепродуктов

Специалисты взяли пробы воды, выясняются обстоятельства появления загрязнения в реке

ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту обнаружения пятна нефтепропродуктов в Амуре у спорткомплекса в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка информации Единой дежурно-диспетчерской службы о нефтяном пятне в реке Амур, обнаруженном в районе спорткомплекса "Ерофей" в городе Хабаровске", - говорится в сообщении.

Специалисты взяли пробы воды, прокуроры будут выяснять обстоятельства появления загрязнения в реке.

Теги
РоссияХабаровский край
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