В Амуре в Хабаровске обнаружили пятна нефтепродуктов

ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту обнаружения пятна нефтепропродуктов в Амуре у спорткомплекса в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка информации Единой дежурно-диспетчерской службы о нефтяном пятне в реке Амур, обнаруженном в районе спорткомплекса "Ерофей" в городе Хабаровске", - говорится в сообщении.

Специалисты взяли пробы воды, прокуроры будут выяснять обстоятельства появления загрязнения в реке.