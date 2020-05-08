Нарышкин назвал взятие Берлина высшей справедливостью для советского народа

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Взятие Берлина и безоговорочная капитуляция нацистской Германии 75 лет назад стали для всего советского народа актом справедливости. Об этом в своем обращении по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"Взятие столицы "тысячелетнего Рейха" силами Красной армии имело особый нравственный смысл, это был акт высшей справедливости, заслуженное возмездие агрессору. Наши бойцы и командиры в едином порыве вложили в завершающий удар по врагу весь заряд праведного гнева, все стремление к скорейшему завершению кровопролитной войны. <…> Этот военный успех имел огромное политическое значение. В глазах советских людей Берлин представлял собой не только важный административный и промышленный центр гитлеровской Германии, он воспринимался как главный оплот бесчеловечной идеологии национал-социализма, логово фашистского зверя", - сказал он.

По словам Нарышкина, дух заключительных дней войны очень точно передается словами известной песни "Последний бой", написанной спустя более чем два десятилетия после Победы. "Неслучайно хорошо известная песня "Последний бой, он трудный самый" на протяжении полувека находит живой отклик у представителей разных поколений. Ее автор Михаил Ножкин не был на фронте, в 1945 году ему исполнилось всего семь лет, однако, как признавали непосредственные участники событий, он сумел предельно точно передать настроение людей, идущих в жестокую схватку накануне совсем уже близкой и долгожданной Победы", - отметил председатель РИО.

Нарышкин отметил, что ограничения в связи с пандемией коронавируса и перенос массовых мероприятий "не лишат нас возможности достойно отметить юбилей Великой Победы в семейном кругу, вспомнить о боевых и трудовых подвигах близких, рассказать о них младшему поколению - нашим детям, нашим внукам".

Подвиг разведчиков

Глава Службы внешней разведки в своем обращении напомнил и о тех, кто приближал Победу, добывая ценную информацию о планах противника. "Смертельная битва с гитлеровской Германией стала серьезной проверкой на прочность и для всего советского народа. В полной мере это относится и к сотрудникам отечественной внешней разведки. Суровая логика вооруженной борьбы диктовала необходимость решения целого ряда неотложных задач на ключевых направлениях работы, требовала принятия жестких, подчас болезненных мер, от сотрудников требовалась высочайшая степень профессионализма, личного мужества, вплоть до готовности к самопожертвованию", - сказал он.

Председатель Российского исторического общества подчеркнул, что советские разведчики "с честью выдержали выпавшие на их долю испытания и внесли весомый вклад не только в разгром врага, но и в формирование послевоенного миропорядка".

Он напомнил, что Советский Союз потерял миллионы людей, память о которых по-прежнему жива. "Не всем советским воинам довелось расписаться на стенах Рейхстага, но каждый, кто сражался с врагом, внес вклад в общее великое дело. В день празднования Великой Победы, светлый и печальный одновременно, мы адресуем слова признательности людям военного поколения, их осталось совсем немного. Миллионы защитников Родины сложили головы на полях сражений, жертвами агрессии стали и миллионы мирных граждан. Немало воинов-победителей и тружеников тыла безвременно ушли из жизни в послевоенные годы вследствие пережитых тягот и лишений. 9 мая вместе со всей страной мы почтим память павших минутой молчания, пока мы помним об этих замечательных людях, об их славных делах, они живы", - добавил Нарышкин.