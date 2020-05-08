ВЦИОМ: более 80% россиян поддерживают онлайн-акцию "Бессмертный полк"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. 82% россиян считают необходимым провести акцию "Бессмертный полк" и транслировать фотографии участников войны и их родственников на медиаэкранах страны и различных онлайн-платформах. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"Акцию "Бессмертный полк" по мнению 82% россиян обязательно нужно проводить и транслировать фотографии участников войны и их родственников с символикой акции на медиаэкранах страны, различных онлайн-платформах и на портале "Бессмертный полк России", - говорится в исследовании.
Абсолютное большинство граждан страны (93%) считают День Победы общим праздником для всех россиян, подчеркнули авторы опроса. "Мнения о том, что это праздник только ветеранов, придерживаются лишь 6% опрошенных", - отметили они.
Широкую поддержку граждан получили и другие акции, приуроченные к этому празднику: "Минуту молчания" считают обязательной 94% респондентов, 69% россиян одобряют акцию с включением фонариков в окнах домов в определенное время в память о погибших - она впервые состоится в этом году.
Россияне хотят поздравить ветеранов, несмотря на дистанционный характер праздника в этом году из-за пандемии коронавируса. Так, 84% опрошенных считают важным лично поздравить по телефону ветеранов силами волонтеров и работников социальных служб, а 79% поддерживают акцию "Письмо Победы" с поздравлениями от школьников и студентов.
"Практически столько же (78%) высказывают уверенность в том, что нужно организовать коллективную видеосвязь ветеранов с однополчанами и друзьями из разных уголков страны. Эта акция называется "Однополчане", - сказали во ВЦИОМ. Три четверти участников опроса (75%) поддержали проведение 9 Мая акции "Мечта победителей", которая заключается в исполнении нематериальных заветных желаний ветеранов.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 2 и 4 мая 2020 года среди 1 600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
День Победы
По указу президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В апреле 2020 года глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы, из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.