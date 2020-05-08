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75-летие Победы

Возложение венков состоялось у советского памятника в Берлине

В мероприятии участвовал посол России в Германии Сергей Нечаев

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Живые цветы и венки возложены в пятницу к советскому мемориалу в районе Тиргартен по случаю годовщины победы над национал-социализмом. Как передает корреспондент ТАСС, в мероприятии участвовали посол РФ в Германии Сергей Нечаев, проживающие в ФРГ соотечественники, правящий бургомистр столицы Михаэль Мюллер.

Скульптурная композиция в районе Тиргартен находится в непосредственной близости от главных достопримечательностей города - исторического здания Рейхстага и Бранденбургских ворот. Памятник открыт в 1945 году на месте братской могилы советских солдат, отдавших свои жизни при взятии Берлина. По разным данным, тут захоронены останки от 2 тыс. до 2,5 тыс. воинов. Проект памятника принадлежит скульпторам Льву Кербелю, Владимиру Цигалю и архитектору Николаю Сергиевскому.

На 9 мая запланировано возложение у другого известного берлинского монумента - памятника воину-освободителю в Трептов-парке.

8 мая в Германии отмечают День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В течение дня президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель и глава Бундестага Вольфганг Шойбле возложат венки у мемориала жертвам войны "Нойе вахе" в центре столицы.

В Берлине из-за коронавируса сейчас запрещены мероприятия, численностью более 50 человек.

Теги
ГерманияРоссия75-летие Победы
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