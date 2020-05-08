Цифровые пропуска в Пермском крае будут выдавать сотрудникам всех работающих учреждений

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники всех работающих учреждений Пермского края во время режима самоизоляции смогут оформить цифровые пропуска через региональный портал "Управляем вместе". Ранее QR-коды выдавали только представителям органов исполнительной власти, местного самоуправления, коммунальных служб, сообщается на сайте краевого правительства.

"По указу главы региона Дмитрия Махонина от 6 мая к сервису по оформлению электронных пропусков на период режима самоизоляции будут подключены все учреждения, деятельность которых не приостановлена. Электронный пропуск представляет собой созданный на портале "Управляем вместе" QR-код и цифровой код", - отмечается в сообщении.

2 апреля в Пермском крае ввели режим обязательной самоизоляции. Жители региона могут выходить из дома только за продуктами, в аптеку или в больницу при острой необходимости, выгуливать домашних животных, при этом находиться на улице можно только в специальных средствах защиты. Работодатели выдают специальные бумажные пропуска тем, кто должен ходить на работу. Проверить наличие цифрового пропуска на улице могут патрули, если нет возможности показать QR-код на смартфоне, можно назвать числовой код, при этом бумажные пропуска также остаются действительными. Система, по словам заместителя министра информационного развития и связи края Андрея Комракова, создана не с целью ужесточить требования режима самоизоляции, а для удобства и оперативности.

"Прежде всего, это удобство, оперативность и возможность контролировать выдачу разрешений, делать ее "точечной", ориентируясь на конкретные цели и задачи сотрудников учреждения", - поясняет он.

К сервису с начала запуска в пилотном режиме подключилось около 300 организаций. В общей сложности было заказано 13,6 тыс. пропусков.