Справороссы разработают законопроект, приравнивающий льготы врачей и госслужащих

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" в Госдуме в ближайшее время разработают законопроект, приравнивающий медицинских работников по льготам к государственным служащим. Об этом в пятницу сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Это программное положение нашей партии - поднять статус врача и учителя до уровня госслужащего. Мы убеждены, что для нашей страны медики и педагоги гораздо важнее чиновников. Уровень социальной защиты работников образования и здравоохранения должен быть не ниже, чем у бюрократии. Это как минимум. А по справедливости - заметно выше", - цитирует Миронова его пресс-служба.

По его мнению, особенно важно усилить социальные гарантии медикам в период пандемии коронавируса, когда нагрузка на систему здравоохранения значительно возросла. "Хотя и без пандемии было очевидно, что давно пора не просто существенно расширить меры стимулирования медработников, а вывести их на новый качественный уровень. Это мы и намерены сделать в новом законе и готовы при его подготовке учесть предложения медицинского сообщества", - заверил он.

Парламентарий также напомнил, что справороссы уже вносили на рассмотрение Госдумы законопроект о социальных гарантиях для учителей, в том числе о праве на сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, внеочередное предоставление жилья и досрочную страховую пенсию.