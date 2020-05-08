{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 699

Общее число инфицированных в стране превысило 187 тыс.
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 10 699 человек и составляет 187 859 человек во всех регионах. Выздоровело на данный момент 26 608 человек, 1 723 человека умерли, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно данным штаба, суточный рост составил 6%, что является самым низкий показателем с начала вспышки. При этом число выздоровевших да сутки увеличилось на 11,8%. Отмечается, что 5 232 (48,9%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.

Количество заразившихся коронавирусом в Москве возросло на 5 846, до 98 522 человек. Суточный рост снизился до 6,3% с 7,8% в четверг. В Московской области выявили еще 918 случаев заражения, всего их 18 350 (рост на 5,27%). Также новые случаи выявлены в 81 регионе, в том числе 375 случаев в Санкт-Петербурге, 276 - в Нижегородской области, 155 - в Свердловской области, 99 - в Краснодарском крае, 96 - в Дагестане.

За сутки выписаны 2805 человек в 70 регионах, в том числе 1032 человека в Москве, 117 в Дагестане, 72 в Башкирии, 67 в Ростовской области.

За сутки умерли 98 человек, из них 51 в Москве, 19 в Московской области, пятеро в Брянской области, по четыре в Санкт-Петербурге и Ростовской области, по двое в Курской, Омской областях и Мордовии. По одному летальному случаю зафиксировано в Тульской, Ленинградской, Оренбургской, Кемеровской, Томской областях, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Удмуртии.

Коронавирус в регионах

Число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс. человек в Республике Чувашия, количество таких регионов в России достигло 25. Согласно данным штаба, за сутки в Чувашии выявлено 68 новых случаев, всего в регионе 1 018 заразившихся.

Число заразившихся превышает тысячу еще в 24 регионах. В Москве их 98 тыс. 522 человек, в Московской области - 18 тыс. 350 человека, в Санкт-Петербурге - 6 565, в Нижегородской области - 3 886, в Республике Дагестан - 2 468, в Мурманской области - 2 322, в Краснодарском крае - 1 732, в Тульской области - 1 620, в Ростовской области - 1 594, в Свердловской области - 1 584, в Калужской области - 1 564, в Брянской области - 1 514, в Татарстане - 1 498, в Рязанской области - 1 475, в Северной Осетии - 1 436, в Ленинградской области - 1 354, в Башкирии - 1 332, в Курской области - 1 268, в Тамбовской области - 1 131, во Владимирской области - 1 124, в Республике Ингушетия - 1 108, в Кабардино-Балкарии - 1 089, в Мордовии - 1 055, в Ямало-Ненецком АО - 1 054.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Володин назвал обоснованными ограничительные меры в Москве в связи с коронавирусом
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край приняли на себя "самую большую нагрузку" в вопросе борьбы с пандемией, отметил спикер Госдумы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС