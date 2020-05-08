Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 699

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 10 699 человек и составляет 187 859 человек во всех регионах. Выздоровело на данный момент 26 608 человек, 1 723 человека умерли, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост составил 6%, что является самым низкий показателем с начала вспышки. При этом число выздоровевших да сутки увеличилось на 11,8%. Отмечается, что 5 232 (48,9%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.

Количество заразившихся коронавирусом в Москве возросло на 5 846, до 98 522 человек. Суточный рост снизился до 6,3% с 7,8% в четверг. В Московской области выявили еще 918 случаев заражения, всего их 18 350 (рост на 5,27%). Также новые случаи выявлены в 81 регионе, в том числе 375 случаев в Санкт-Петербурге, 276 - в Нижегородской области, 155 - в Свердловской области, 99 - в Краснодарском крае, 96 - в Дагестане.

За сутки выписаны 2805 человек в 70 регионах, в том числе 1032 человека в Москве, 117 в Дагестане, 72 в Башкирии, 67 в Ростовской области.

За сутки умерли 98 человек, из них 51 в Москве, 19 в Московской области, пятеро в Брянской области, по четыре в Санкт-Петербурге и Ростовской области, по двое в Курской, Омской областях и Мордовии. По одному летальному случаю зафиксировано в Тульской, Ленинградской, Оренбургской, Кемеровской, Томской областях, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Удмуртии.

Коронавирус в регионах

Число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс. человек в Республике Чувашия, количество таких регионов в России достигло 25. Согласно данным штаба, за сутки в Чувашии выявлено 68 новых случаев, всего в регионе 1 018 заразившихся.

Число заразившихся превышает тысячу еще в 24 регионах. В Москве их 98 тыс. 522 человек, в Московской области - 18 тыс. 350 человека, в Санкт-Петербурге - 6 565, в Нижегородской области - 3 886, в Республике Дагестан - 2 468, в Мурманской области - 2 322, в Краснодарском крае - 1 732, в Тульской области - 1 620, в Ростовской области - 1 594, в Свердловской области - 1 584, в Калужской области - 1 564, в Брянской области - 1 514, в Татарстане - 1 498, в Рязанской области - 1 475, в Северной Осетии - 1 436, в Ленинградской области - 1 354, в Башкирии - 1 332, в Курской области - 1 268, в Тамбовской области - 1 131, во Владимирской области - 1 124, в Республике Ингушетия - 1 108, в Кабардино-Балкарии - 1 089, в Мордовии - 1 055, в Ямало-Ненецком АО - 1 054.